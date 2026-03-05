Il SudTirol perde Cragno per infortunio, il Cesena riflette su Mignani: Bisoli alla finestra?

Con la serata di ieri, da poco andata in archivio, la Serie B ha giocato - concludendola - la 28ª giornata del campionato, che ha visto una nuova sconfitta per il Cesena, l'ottava nelle ultime dieci gare: la classifica non è ancora estremamente preoccupante, ma chiaramente i playoff sono a rischio. Alle porte, poi, la sfida contro il Modena, che sembra essere un po' una sorta di ultima spiaggia: il tecnico Michele Mignani sembra essere ora in discussione, ma con lui anche chi ha costruito la rosa.

Momento quindi delicato in casa bianconera, con la proprietà chiamata ora a intervenire con decisioni rapide al fine di delineare un progetto, ma chi si trova a dover prendere delle scelte è anche il SudTirol, che perde il portiere Alessio Cragno per un nuovo infortunio nell'arto che già aveva patito il precedente: gli accertamenti cui si è sottoposto l'estremo difensore, hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Stagione quindi finita per il classe '94. Si interverrà sugli svincolati?

Intanto, tornando a Cesena, dopo Fabio Pecchia all''Orogel Stadium' è stato visto anche un certo Pierpaolo Bisoli, non propriamente un nome qualsiasi per Cesena. Attesi sviluppi, la gara contro la prima citata formazione emiliana non è poi così lontana...