ufficiale Modena, dalla Juventus arriva in prestito secco il difensore Alessandro Pio Riccio

Difensore centrale, classe 2002, Alessandro Pio Riccio arriva a Modena dalla Juventus, con la formula del prestito semplice.

Nato a Napoli, Riccio inizia a tirare i primi calci nello Sport Village di Qualiano, dove resta per 8 anni, prima di approdare da 14enne nel Settore Giovanile della Juventus. Nei suoi primi due anni in bianconero si mette subito in mostra, e vince lo Scudetto in Under 15 nella stagione 2016/17, mentre l’annata successiva arriva il secondo posto con l’Under 16. Il difensore continua poi la scalata nel vivaio bianconero, passando per Under 17 e Primavera: il 28 ottobre 2020 arriva anche la prima chiamata tra i grandi, quando il tecnico Andrea Pirlo lo convoca per la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Juventus Next Gen, confrontandosi per la prima volta con un campionato tra i grandi: 58 presenze e una rete, ma anche tanti allenamenti e tre panchine con la formazione di Massimiliano Allegri e del collaboratore tecnico Paolo Bianco. Quest’estate, Riccio ha esordito con successo in prima squadra, disputando tutti e 90’ i minuti dell’amichevole giocata a Londra con l’Arsenal.

Centrale che presenta le caratteristiche del difensore moderno, abile sia in marcatura che in fase d’impostazione, vanta anche 33 presenze nelle nazionali giovanili azzurre, e ha ottenuto nel 2019 un secondo posto agli Europei Under 17, oltre ai quarti nei mondiali di categoria nello stesso anno.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Alessandro Pio Riccio il benvenuto nella famiglia gialloblù.