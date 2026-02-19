Un nuovo Anelka in Italia: Kais, figlio di Nicolas, si allena con la Primavera del Modena

Nikolas Anelka ad inizio del 21° secolo è stato uno degli attaccanti migliori del panorama internazionale, con un palmares che annovera, fra i tanti trofei conquistati, un Europeo con la Francia, una Champions League con il Real Madrid, due Premier League con Arsenal e Chelsea e uno scudetto nella stagione 2012/2013 con la Juventus.

Ed è proprio questo l'unico legame che il classe 1979 ha con il calcio italiano. Un'esperienza, quella in bianconero, che al di là del trofeo non è stata certamente indimenticabile: arrivato a gennaio del 2013 il francese mise a referto appena 3 presenze per un totale di 55' prima di salutare e approdare al West Bromwich Albion.

Potrebbe, invece, andare diversamente la carriera di Anelka, Kais. Classe 2008, il primogenito di Nikolas è approdato nel settore giovanile del PSG nell'estate 2023, ma attualmente si trova in Italia. Più precisamente in Emilia Romagna.

È notizia di queste ore, infatti, l'arrivo del giovane attaccante nel settore giovanile del Modena dove si sta allenando con la formazione Primavera allenata da Paolo Mandelli.