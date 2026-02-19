Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: Arena per Venezia-Pescara, Mucera a Frosinone
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26ª giornata di Serie B. Di seguito il dettaglio delle squadre arbitrali per le gare in programma tra venerdì 20 febbraio e domenica 22 febbraio.
Frosinone – Empoli
Venerdì 20/02, ore 20:30
Arbitro: Mucera
Assistenti: Garzelli – Cortese
IV Uomo: Perri
VAR: Ghersini
AVAR: Gualtieri
Mantova – Sampdoria
Sabato 21/02, ore 15:00
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Cavallina – Zezza
IV Uomo: Migliorini
VAR: Baroni
AVAR: Di Vuolo
Padova – Bari
Sabato 21/02, ore 15:00
Arbitro: Collu
Assistenti: Scatragli – Emmanuele
IV Uomo: Turrini
VAR: Santoro
AVAR: Pezzuto
Palermo – Südtirol
Sabato 21/02, ore 15:00
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Trinchieri – Galimberti
IV Uomo: Luongo
VAR: Meraviglia
AVAR: Prenna
Venezia – Pescara
Sabato 21/02, ore 15:00
Arbitro: Arena
Assistenti: Fontemurato – Belsanti
IV Uomo: Zanotti
VAR: Monaldi
AVAR: Del Giovane
Virtus Entella – Catanzaro
Sabato 21/02, ore 15:00
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Luciani – Scarpa
IV Uomo: Terribile
VAR: Volpi
AVAR: Nasca
Cesena – Spezia
Sabato 21/02, ore17:15
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Monaco – Santarossa
IV Uomo: Allegretta
VAR: Cosso
AVAR: Serra
Carrarese – Monza
Sabato 21/02, ore19:30
Arbitro: Abisso
Assistenti: Mokhtar – Rinaldi
IV Uomo: Di Mario
VAR: Giua
AVAR: Prontera
Juve Stabia – Modena
Domenica 22/02, ore 15:00
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Mondin – Zanellati
IV Uomo: Esposito
VAR: Serra
AVAR: Paganessi
Reggiana – Avellino
Domenica 22/02, ore 17:15
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Capaldo – Regattieri
IV Uomo: Calzavara
VAR: Rutella
AVAR: Gariglio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.