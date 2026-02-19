Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione

Non solo coppe europee nella serata di ieri, ma anche campionato di Serie C. Si è infatti giocato il recupero della 25ª giornata del Girone C, che ha visto in campo Catania-Trapani: la gara, allora rinviata per i festeggiamenti di Sant'Agata, patrono della città della compagine rossazzurra, si è giocata appunto al 'Massimino', e ha visto la formazione di casa battere 4-0 i granata, che non si schiodano quindi dalla zona playout della classifica. Per contro, il Catania tiene viva la corsa promozione, accorciando dalla capolista Benevento che ora dista solo cinque punti.

Di seguito, suddetta graduatoria:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Per cronaca, ricordiamo anche le graduatorie degli altri due raggruppamenti

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 37, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 31*, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva