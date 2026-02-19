Parma, Strefezza: "Ecco perché sono tornato in Italia. Pellegrino? In area è un animale"

Gabriel Strefezza è stato uno degli ultimi acquisti del Parma nella sessione invernale di calciomercato. L'ex Como ha parlato a Sky Sport delle sue prime settimane in gialloblù:

Perché la scelta di tornare in Italia dopo soli 6 mesi all'Olympiacos?

"L'Olympiacos era un sogno, legato alla voglia di giocare la Champions, un'emozione da bambino. Poi c'è stata la possibilità di tornare in un progetto così come il Parma, avevo bisogno di giocare di più e dimostrare il mio valore. Era il contesto giusto per tornare in Italia".

Cosa pensa del sistema di gioco in cui si sta inserendo?

"Conosco bene la Serie A, il Parma è una squadra giovane ma con tanti talenti. Ci divertiamo in mezzo, proviamo a giocare e a segnare, abbiamo fatto due vittorie pesantissime ma non dobbiamo mollare perché c'è ancora tanto da lavorare e tanto da fare".

Cosa le chiede mister Cuesta?

"Abbiamo sofferto non solo col Bologna, ma anche col Verona. Il mister mi chiede di stare libero, di giocare, di aiutare i compagni e di andare fra le linee. Provo a farlo, per ora stiamo lavorando bene e portiamo avanti la nostra idea".

Alla prossima c'è il Milan...

"Nel giocare col Milan a San Siro ci sono tante motivazioni, stiamo lavorando bene in questi giorni, sia sulla fase difensiva che offensiva per provare a rubare punti, vogliamo giocarcela e provare a vincere".

Un giudizio su Mateo Pellegrino?

"E' molto forte e sa fare benissimo le sponde, se fai gli uno-due con lui è sempre bravo a rendertela e in area è un animale, di testa poi le prende tutte".