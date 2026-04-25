Catanzaro-Spezia 4-2, le pagelle: Pittarello si scatena nel finale, Hristov disastroso
Risultato finale: Catanzaro-Spezia 4-2
CATANZARO
Pigliacelli 6,5 - Non corre eccessivi pericoli, ma mette comunque i suoi guantoni sul match con una doppia parata ravvicinata su Valoti e Lapadula nel finale.
Cassandro 6 - Nella sua zona di competenza corre pochi pericoli, meritandosi nel complesso la sufficienza.
Antonini 6 - Il rettore della difesa catanzarese. Riesce a limitare un osso duro come Lapadula e talvolta imposta anche bene l'azione.
Jack 7 - Chiusura incerta da parte sua su Vanoli, in occasione dell'1-1. Si riscatta alla grande nella ripresa, firmando la rete che di fatto mette in discesa la sfida. Dal 78' Frosinini sv.
Favasuli 6,5 - Un treno sulla corsia di destra. Frequenti le sue iniziative, chiuse con palloni invitanti messi in area. Uno di questi porta al 2-1 di Jack. Commette anche il fallo da rigore, ininfluente però ai fini della vittoria giallorossa.
Petriccione 7 - Mentre del centrocampo giallorosso, ma anche uomo risolutore. Suo infatti il gol che sblocca la gara e dai suoi piedi parte il corner che porta poi al 2-1 di Jack. Dal 70' Rispoli 6 - Porta energie nuove alla mediana, in vista di un finale in cui c'è ancora da correre.
Pontisso 6 - Inserimenti offensivi e anche qualche tentativo da parte del numero 20, ma anche tanta sostanza in mezzo al campo. Dal 78' Pompetti sv.
Alesi 6,5 - Come il dirimpettaio Favasuli, risulta un fattore determinante nello sviluppo della manovra. Non cala mai di tono nell'arco dei 90 minuti.
Di Francesco 6,5 - Opaco nel primo tempo, il numero 94 migliora con il procedere del match. E' lui a servire a Pittarello la palla del 4-1. Dall'89' Esteves sv.
Liberali 6,5 - Garantisce quantità e qualità sulla trequarti, aiutando molto anche in fase di non possesso oltre ad accendere l'azione. Dal 78' Nuamah sv.
Pittarello 7,5 - Il mattatore del match. Per larghi tratti della contesa non si risparmia a livello di lavoro sporco, ma alla fine fa vedere le sue ottime qualità sotto porta con la doppietta che chiude ogni discorso.
Alberto Aquilani 7 - Ritorno alla vittoria e quinto posto blindato, al termine di 90 minuti che nascondevano più di un'insidia. Pomeriggio dunque coi fiocchi.
SPEZIA
Mascardi 6 - In qualche occasione evita che il passivo sia più pesante, ma sui 4 gol catanzaresi deve alzare bandiera bianca.
Mateju 5,5 - Del terzetto arretrato spezzino è il meno negativo. Diverse buone chiusure, ma anche tanta sofferenza.
Hristov 4,5 - Partita da film horror per il centrale. Sale male insieme al resto del reparto sullo 1-0 di Petriccione, si fa anticipare da Jack in occasione del nuovo vantaggio giallorosso e poi perde nettamente il duello con Pittarello quando firma il primo dei suoi due gol.
Aurelio 5 - Fatica nel ruolo di braccetto di sinistra. Distratto in occasione dello svantaggio iniziale, contiene con troppa timidezza Pittarello quando firma il 4-1.
Sernicola 5 - Partita più di contenimento che di spinta per l'esterno, non molto brillante sul terreno di gioco. In occasione del quarto gol del Catanzaro Di Francesco, autore dell'assist, gli va via un po' troppo facilmente. Dall'88' Vignali sv.
Comotto 5,5 - Con le sue iniziative sul fronte destro, tiene più volte in apprensione la difesa di casa. Meno impattante dopo l'intervallo. Dall'88' Bellemo sv.
Nagy 6 - Prova ordinata nella zona nevralgica del campo, senza giocate particolarmente degne di nota ma neanche errori grossolani. Dal 68' Romano 5,5 - Con il suo ingresso in campo, la mediana di D'Angelo non vede arrivare la svolta sperata.
Valoti 7 - Nettamente il migliore dei suoi. Il primo a rendersi pericoloso e sempre l'ultimo a mollare. Sul finire del primo tempo, suon la carica con il gol del pareggio. Infine, negli ultimi minuti si conquista il rigore poi trasformato da Lapadula.
Beruatto 5,5 - Deve fronteggiare un intraprendente Favasuli, limitando al minimo le sue avanzate offensive e soffrendo nella difesa della sua metà campo. Dal 78' Adamo sv.
Di Serio 5,5 - Piuttosto opaco, sia in rifinitura che nella possibile zampata vincente. Non migliora in avvio di ripresa. Dal 68' Skjellerup 6 - Entra con buon piglio, risultando uno dei più pericolosi in maglia bianca nel finale.
Lapadula 6,5 - Vive un pomeriggio impegnativo, avendo sempre addosso un difensore arcigno come Antonini. Nonostante questo, riesce a servire a Valoti la palla dell'1-1 e firma anche il rigore della bandiera nel finale.
Luca D'Angelo 5,5 - Il suo Spezia di fatto dura poco più di un tempo, per poi arrendersi allo strapotere offensivo dei calabresi. Per arrivare alla salvezza serve molto di più nelle due fasi e a livello di tenuta nei 90 minuti.