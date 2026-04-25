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Difficoltà per Ederson, l'Atletico vira su Joao Gomes: il Wolverhampton spara alto

Difficoltà per Ederson, l'Atletico vira su Joao Gomes: il Wolverhampton spara altoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:41Serie A
Yvonne Alessandro

Ora che il Wolverhampton è retrocesso matematicamente in Championship, potrebbe scatenarsi un'asta da parte di altri club che potrebbero depauperarne la rosa. Infatti, come riferito da Sky Sports UK, l'Atletico Madrid sta mostrando un forte interesse per il centrocampista Joao Gomes.

Stando all'emittente satellitare sono già stati avviati dei colloqui tramite intermediari e i Colchoneros intendono muoversi rapidamente per chiudere l'accordo prima dell'apertura del mercato estivo. I Wolves chiedono una cifra che si aggira intorno ai 43 milioni di sterline (50 milioni di euro) per il brasiliano classe 2001, così da liberarlo e lasciarlo partire altrove.

L'Atletico stava seguendo con insistenza Ederson dell'Atalanta e la stampa spagnola indica che l'interesse sia ancora vivo. Tuttavia, non essendoci ancora un'intesa tra i club, la dirigenza rojiblanca ha deciso di concentrarsi su Gomes dei Wolves, che figura anche nella lista dei potenziali rinforzi a centrocampo del Manchester United e altre candidate. Proprio per quanto riguarda i Red Devils, sembra che abbiano altre priorità in cima alla lista prima del brasiliano. Per questo motivo, l'Atletico sarebbe attualmente in vantaggio rispetto alla concorrenza.

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