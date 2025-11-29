Venezia, Adorante: "Felice per il gol e per la squadra. Con Stroppa si cresce, ora testa all’Inter"

Andrea Adorante, autore di una splendida rovesciata nel successo del Venezia contro il Mantova, ha commentato la prestazione arancioneroverde in conferenza stampa, mostrando soddisfazione sia personale che collettiva.

“Sono contento per il gol, ma soprattutto per la squadra, che ha dato segnali ottimi. Le scelte sono del mister e non mi pesa partire dalla panchina: è la seconda volta di fila, ma non è un problema. Con Stroppa si cresce tanto, sia a livello personale che calcistico".

L’attaccante ha sottolineato l’impatto positivo del gruppo e la continuità trovata grazie alle ultime prestazioni:

“Venivamo da due vittorie consecutive e siamo riusciti a dare continuità. Sono contento del modo in cui sono entrato e della reazione della squadra".

Sul rigore, poi trasformato personalmente, ha aggiunto:

“Busio me l’ha lasciato senza problemi, tra noi non c’è mai discussione sul pallone".

Adorante ha spiegato anche l’origine del gol acrobatico:

“La rovesciata? Ci provo sempre, anche in allenamento. Questa volta è arrivato il gol e sono felice"

Sguardo già rivolto al prossimo impegno, la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro l’Inter:

“Il mio obiettivo è dare il massimo per la squadra. In casa stiamo segnando tanto e cerchiamo di subirne pochi. I dati sono buoni, ci danno serenità e ci spingono a lavorare ancora meglio in settimana", ha concluso.