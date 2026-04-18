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Venezia verso la Serie A, Stroppa: "Manca poco, ma quel poco dobbiamo conquistarcelo"

Venezia verso la Serie A, Stroppa: "Manca poco, ma quel poco dobbiamo conquistarcelo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:18Serie A
Daniel Uccellieri

Il Venezia travolge il Bari e si riprende la vetta solitaria della classifica di Serie B. Al termine della gara il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato ai canali ufficiali del club:

“È una situazione paradossale: stiamo facendo, e abbiamo fatto, un campionato straordinario, ma alle nostre spalle altre squadre stanno tenendo lo stesso ritmo. Mancano tre giornate, è vero che manca poco, ma quel poco dobbiamo conquistarcelo: non possiamo fermarci su questa prestazione e su questo risultato, serve continuità.

Da luglio portiamo questo bellissimo peso sulle spalle. È una stagione straordinaria, costruita attraverso un percorso altrettanto straordinario, ma dobbiamo assolutamente mantenere alta l’attenzione e la concentrazione. I punti che hanno oggi le squadre di vertice sarebbero bastati per vincere il campionato in altre stagioni, quindi dobbiamo proseguire così: mantenendo questo livello di prestazioni, il futuro può essere davvero importante.
Ero molto preoccupato prima della gara, ma siamo stati molto bravi a rimanere attenti ed equilibrati, senza concedere nulla al Bari. Ci sono state un paio di situazioni pericolose, ma le abbiamo gestite bene. Per il resto, la partita è stata sotto controllo e faccio i complimenti alla squadra.
Credo ci siano delle analogie con la gara di Chiavari: per questione di centimetri, con il gol di Adorante saremmo andati sul 2-0 e la partita sarebbe cambiata. Il campo sintetico e asciutto non ci ha permesso di sfruttare al meglio alcune situazioni favorevoli. Ho anche sottolineato un episodio nel finale che avrebbe potuto essere sanzionato e senza quell’espulsione, la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. Detto questo, l’Entella ha dimostrato il proprio valore con le sue armi.

Oggi abbiamo visto equilibrio e continuità nel fare ciò che proviamo sempre a mettere in campo. Non era semplice trovare spazi per esaltare le qualità dei ragazzi, ma dopo il 2-0 la partita si è messa in discesa.”

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