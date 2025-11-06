Sirene dalla Bundesliga per Lazaro, ma il Torino vuole rinnovargli il contratto: il punto

Chiamatelo pure il jolly granata. Valentino Lazaro è diventato il tuttofare del Torino, l’uomo a cui Marco Baroni si affida ogni volta che serve equilibrio e affidabilità. In questo avvio di stagione l’austriaco ha già ricoperto tre ruoli diversi, iniziando da terzino destro nel 4-3-3 del debutto contro l’Inter, poi adattandosi al nuovo 3-5-2 con grande duttilità. Da allora ha alternato la corsia sinistra a quella destra, rispondendo sempre presente e contribuendo, nelle sfide interne con Genoa e Pisa, anche a due gol dei compagni.

Lazaro - scrive oggi Tuttosport - è diventato per Baroni una garanzia, un "usato sicuro" di lusso, capace di dare continuità di rendimento e coprire più zone del campo. Non a caso, il tecnico non rinuncia mai a lui, sia dal primo minuto che a gara in corso. Le prestazioni costanti, però, iniziano a richiamare l’attenzione di altri club, soprattutto ora che il suo contratto è in scadenza a giugno. Il numero 19 granata ha appena cambiato agente, passando all’agenzia Emg Mundial, un segnale che spesso anticipa novità di mercato.

Il Torino vorrebbe trattenerlo e ha già manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo. Lazaro, che a marzo compirà 30 anni, chiede almeno un biennale per continuare l’avventura sotto la Mole. In caso contrario, potrebbe ascoltare le sirene provenienti dalla Bundesliga - dove l’Union Berlino si è già informato - e dalla Turchia. Per ora, però, il suo pensiero resta uno solo: aiutare il Toro a risalire la classifica e provare a lasciare il segno nel derby.