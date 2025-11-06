Live TMW Verona, il vice-allenatore Bertolini: "A Lecce fiduciosi. Rientrano Al-Musrati e Nunez"

Dopo l'ottima e sfortunata prova contro l'Inter, l'Hellas Verona si prepara alla trasferta di Lecce, in programma sabato alle 15. Nell'antivigilia del match contro la squadra di Di Francesco il tecnico della squadra gialloblu, Paolo Zanetti, è assente per febbre. Al suo posto il vice Alberto Bertolini parla in conferenza stampa per presentare la sfida.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 15.02 inizia la conferenza stampa

Chi recuperate? Avete superato l'episodio di Bisseck contro l'Inter? La Uefa ha dato ragione a Rocchi sulla decisione di Doveri, fa ancora più rabbia?

"È superata, a fine partita abbiamo voltato pagina. Pensiamo a Lecce, abbiamo archiviato l'episodio, normale che per noi fosse un episodio chiave, ma è stato superato. La nostra testa è andata fin da subito alla partita di sabato. Recuperiamo Al-Musrati e Nunez, sono due rientri molto importanti. In dubbio Serdar per il trauma contusivo a Como e Yellu per un risentimento, valutiamo domani".

Come vi spiegate il fatto che raccogliate così poco rispetto a ciò che meritate?

"Probabilmente una spiegazione c'è. Non dobbiamo appellarci alla sfortuna, dobbiamo avere la concentrazione al massimo per 90 minuti. Sappiamo che continuando a fare questi numeri possiamo raccogliere punti. Abbiamo questa grande convinzione di continuare con la nostra identità anche a Lecce. Dobbiamo curare ancora meglio i dettagli. Non contano i punti che meriti, ma quelli che hai".

Nonostante le belle impressioni, la difesa è fra le peggiori nei numeri, perché?

"Ci manca la costanza nei 90 minuti. Abbiamo dei cali che gli avversari riescono a capitalizzare al massimo. Facciamo ottime prestazioni, siamo bravi in tanti momenti della partita e veniamo puniti nei piccoli errori che facciamo. Dobbiamo cercare di evitarli stando attenti per 90 minuti. Sappiamo che stiamo facendo ottime prestazioni e comunque siamo fiduciosi".

Quanto avete lavorato sull'aspetto psicologico?

"Ci lavoriamo spesso sia individualmente che collettivamente. Non possiamo perdere fiducia in quello che stiamo facendo. Vogliamo continuare con le buone prestazioni ben sapendo che dobbiamo essere arrabbiati e ancora più convinti di portare a casa punti, che sono quelli che contano".

Come si affronta il Lecce?

"Con convinzione, con rabbia. Una squadra in salute, che ha vinto a Firenze e che ha perso a Napoli per un rigore sbagliato e una punizione spizzata da Anguissa. La prima di un trittico complicato per noi, siamo convinti che faremo una grande partita".

Come si immagina questa partita, magari brutta come quella con il Pisa?

"Da battaglia, dovremo essere pronti a battagliare, ad essere aggressivi e attenti. Siamo affamati di gol e di vittoria. Una partita piena di insidie, perché il Lecce arriva da un buon momento. Siamo più arrabbiati del Lecce".

Come si comporta con Zanetti?

"Non sono da solo nello staff, siamo in tanti ad aiutare il mister. Durante la partita cerchiamo di trasferire al mister quello che vediamo con la massima tranquillità e lucidità. Cerchiamo di essere un prezioso supporto. Durante la settimana aiutiamo a preparare gli allenamenti. Dove non riesce ad arrivare il mister cerchiamo di dare una mano".

A Lecce la stessa difesa?

"Abbiamo diverse opzioni, rientra Unai Nunez, Valentini ha fatto buone prestazioni come Frese. Cerchiamo in tutti i reparti di fare le scelte migliori e di alzare il livello. Tutti devono rimanere sul pezzo".

Su Serdar: c'è il rischio che possa essere qualcosa di non passeggero il suo infortunio e che possa saltare più partite?

"Gli esami strumentali non sono stati ancora fatti, perché c'è stato un trauma distorsivo contro il Como. Vediamo come va ed eventualmente la settimana prossima, qualora non fosse disponibile per Lecce, vediamo come va. Gli esami verranno fatti qualora ci sarà la necessità di farli. Al momento sappiamo che è in dubbio, aspettiamo la settimana prossima per informazioni più certe".

A che percentuale è Harroui?

"Lui è un giocatore importante, arriva da un infortunio lungo e difficile. Ha bisogno di allenarsi con continuità, ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. È un possibile titolare. Titolare lo è non solo chi parte dall'inizio, ma anche chi subentra. Tutti devono essere pronti".

Su Nelsson: convocato dalla Danimarca. Lui è il leader della difesa?

"Siamo molto contenti di questa convocazione, sta fornendo ottime prestazioni. Serve non solo il suo apporto. Come di chiunque".

Al-Musrati quanto è mancato?

"La sua assenza ha inciso. Ha esperienza, ha giocato in squadre importanti come Monaco e Besiktas, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per un po'. Siamo certi che possa darci una grande mano".

Ore 15.15 finisce la conferenza stampa