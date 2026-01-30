TMW Palermo, passi avanti per Johnsen: pronti 3 anni e mezzo di contratto per il norvegese

Potrebbe essere vicino alla conclusione una delle grandi telenovelle del calciomercato di Serie B. Il Palermo nelle ultime ore, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, avrebbe infatti fatto passi avanti importanti per portare in Sicilia il centrocampista offensivo Dennis Johnsen della Cremonese.

Il norvegese, che può giocare sia come ala sinistra sia come trequartista oltre che come mezzala, è il grande obiettivo dei rosanero per sostituire Matteo Brunori e sarebbe in uscita dal club lombardo dove in stagione ha giocato 11 gare segnando una sola rete. Il Palermo ha messo sul piatto un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino del classe ‘98 che firmerebbe un contratto di tre anni e mezzo.

Johnsen tornerebbe così in Serie B, dopo le esperienze con Venezia e Cremonese, per puntare a conquistare un’altra promozione in Serie A. Per lui sono 129 finora le presenze in cadetteria con 17 reti e 25 assist all’attivo.