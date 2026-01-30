Venezia, Stroppa: "Finora ci siamo comportati da grande squadra. Rotazioni? C'è qualità"

“Rispetto alla gara di andata contro la Carrarese siamo una squadra che ha mantenuto ciò che di buono stava facendo aggiungendo consapevolezza e un atteggiamento più incisivo in tutte le fasi”. Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i toscani tornando sulla sfida d’andata: “Ci sono ancora alcuni aspetti che possiamo migliorare. ma sicuramente quello che abbiamo fatto fino ad ora è da grande squadra. - prosegue l’allenatore come si legge sul sito ufficiale - Gli errori che commettiamo in campo, che possono sempre capitare, ti permettono poi di stimolare i giocatori e migliorare diverse sfumature in allenamento”.

“Domani affrontiamo una squadra che in questo momento ha un grande entusiasmo, con un allenatore che sta facendo un lavoro eccezionale e che si trova in una situazione di classifica che merita. - prosegue ancora il mister lagunare - Ha un’identità di gioco forte con interpreti di qualità e gioca in maniera spensierata. È una squadra frizzante e forte nelle transizioni come abbiamo visto all’andata. Sulle palle inattive poi è molto pericolosa, sarà una sfida impegnativa e non dovremo mai abbassare l’attenzione”.

Il tecnico infine si sofferma sulla forza e l’abbondanza della rosa: “Se all’interno di una partita capiterà un momento in cui avrò la necessità di far ruotare i giocatori, so che potrò contare su alternative di qualità. Ho una squadra mentalmente solida, non penso e non voglio pensare che possa succedere un calo di mentalità nelle prossime partite”.