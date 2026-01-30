Venezia, subito una prima esperienza fuori laguna per Junior Ligue. Va in prestito al Mantova
È stato tesserato solo ieri, per altro con accordo fino al 2028 ed eventuale opzione estendibile fino al 2030, ma adesso per Junior Ligue non si aprono le porte del Venezia: club arancioneroverde, infatti, ha ceduto in prestito il giocatore al Mantova.
Questa la nota della compagine lagunare:
"Il Venezia FC comunica di aver ceduto Calixte Paul “Junior” Ligue al Mantova 1911 con la formula del prestito fino al termine della stagione sportiva.
L’esterno sinistro classe 2005 proseguirà così il proprio percorso di crescita in biancorosso, maturando ulteriore esperienza nel calcio professionistico".
Fa eco la nota della truppa virgiliana: "Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Calixte Paul Junior Ligue, esterno sinistro di nazionalità svizzera classe 2005 che approda in BiancoRosso dal Venezia Fc con la formula del prestito.
Junior Ligue indosserà la maglia numero 20".
