Pisacane sul mercato di gennaio del Cagliari: "Colte occasioni, dispiace per chi è andato"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la partita che domani attende la sua squadra contro la Roma, nel programma delle sfide del lunedì valevoli per la 24^ giornata di Serie A.

L'occasione è stata buona per il tecnico del Cagliari, tra le altre cose, anche per fare un punto sul lavoro del suo club sul calciomercato di gennaio, a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale dei trasferimenti: "Il mercato è dinamico, ci sono state opportunità per ringiovanire la rosa e completarla, vedi Sulemana, Dossena, Albarricin e Raterink. Con Luperto, operazione dove la società ha colto l'opportunità per la sostenibilità, perdiamo un ottimo giocatore, ci dispiace, così come per Prati, Luvumbo, Rog, e per quei giocatori che non hanno avuto un grande impatto, vedi Radunovic, Di Pardo, Cavuoti e Pintus. Faccio a tutti un grande in bocca al lupo. Lavoro con chi ho a disposizione, ho alternative molto valide".

Tra chi è stato portato dal mercato di gennaio al Cagliari, anche il rientrante centrocampista Ibrahim Sulemana, preso in prestito dall'Atalanta via Bologna: "Sulemana è un giocatore che conosciamo, non ha avuto grossi problemi per inserirsi. Apprende, ha voglia di mergere, ha un’ambizione sfrenata, farà una carriera importante e a breve avrà le sue chance già dal primo minuto". Oltre a Sulemana, è tornato pure Dossena. Che sembra star meglio: "Si è allenato molto bene questa settimana. Quindi sì, potrebbe partire titolare".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Pisacane