Venezia-Mantova, formazioni ufficiali: Adorante parte dalla panchina
Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Mantova, gara valida per la 14ª giornata di Serie B:
Venezia 3-5-2: Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Bjarkason, Kike Perez, Busio, Doumbia, Hainaut; Yeboah, Fila.
Mantova 4-3-3: Festa; Radaelli, Castellini; Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Menah, Marras, Ruocco.
