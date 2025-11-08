Milan, Allegri: "Non possiamo concedere gol così, nella ripresa eravamo imbambolati"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Parma: "Le partite si capovolgono in un attimo, eravamo in controllo nel primo tempo anche se potevamo fare meglio. Nel secondo non siamo riusciti a restare tranquilli, c'era da fare un po' di battaglia e invece siamo stati troppo passivi. Bisogna crescere sotto questo aspetto".

Perché così tanti punti persi con le piccole?

"Se sapessi il perché sarebbe facile, bisogna lavorare e migliorare: con Pisa e Cremonese erano situazioni diverse, oggi dovevamo battagliare per difendere il 2-1".

Più arrabbiato per i gol presi o per quelli sbagliati?

"Per i gol subiti, non puoi concedere tiri in porta così alla fine del primo tempo perché poi diventa troppo difficile. Siamo tornati in campo imbambolati, Maignan ha fatto anche una grande parata".

Il rientro di Pulisic è la nota lieta?

"Pulisic è rientrato bene, purtroppo ha avuto questa occasione che non ha sfruttato. Estupinan ha fatto un grande salvataggio, ma bisogna capire i momenti della partita. Abbiamo preso due gol non regalati, ma quasi. E ci sono state altre situazioni da falli laterali nelle quali siamo rimasti fermi in area".

La sosta è un bene o un male?

"Non so se è un bene o un male, vedremo dopo la partita con l'Inter. Siamo nelle prime quattro posizioni, che è il nostro obiettivo, con le piccole abbiamo fatto pochi punti e su questo dobbiamo migliorare".