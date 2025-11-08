Parma, problemi per Suzuki: mano gonfia, in ospedale per dei controlli

Zion Suzuki è stato uno dei grandi protagonisti dell'inizio di stagione del Parma e anche stasera ha difeso la porta ducale, ma in occasione di un'uscita bassa su Saelemaekers ha rimediato una contusione di non poco conto, visto che la mano si è gonfiata nel post-partita. Il giapponese, racconta Sky, è ora in ospedale per dei controlli radiografici.