Live TMW Milan, Allegri: "Portiamo il punto a casa, ma non abbiamo saputo tenere l'urto"

Partita pazza tra Parma e Milan, con i rossoneri che, dopo essere andati in vantaggio di due gol, si sono fatti recuperare dalle reti di Bernabé e Delprato. Un Milan che ha abbassato i ritmi nella ripresa, lasciando campo ai crociati, che hanno trovato il pareggio. A commentare la sfida per i rossoneri sarà ovviamente mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Ore 23.15 - Inizia la conferenza stampa.

Tanti periodi in cui siete stati sopraffatti. Come mai?

"Paradossalmente abbiamo subito più occasioni stasera che con Atalanta e Roma. L'imprevisto del 1-2 ha cambiato la partita. Non siamo stati svegli e a fare ciò che dovevamo fare. Non siamo riusciti a difendere, perché eravamo imbambolati. Il gol ci ha fatto preoccupare. È un passo avanti che dobbiamo fare. Sono tre partite diverse tra Pisa, Cremonese e oggi. L'incidente dell'1-2 ci sta, ma nel secondo tempo sapevamo che avrebbero fatto un forcing, ma non siamo riusciti a tenere l'urto. Questo ha fatto sì che hanno fatto il 2-2, ha fatto una bella parata Maignan e abbiamo avuto occasioni noi. Portiamo il punto a casa ma siamo arrabbiati. Abbiamo tre mesi dopo la sosta e dobbiamo essere più tranquilli in questi casi di partita. Ci siamo fatti trovare impreparati perché sembrava troppo facile".

Su Tomori:

"Ha ancora fastidio alla coscia e rischia un infortunio. Non è questione di chi gioca, ma che in quel momento della partita non abbiamo capito che dovevamo riaccenderci e dovevamo fare battaglia per alcuni minuti. Dopodiché saresti rimasto in vantaggio e avremmo fatto un'altra partita".

Non è che peccate di presunzione?

"Si può allenare, si deve migliorare, più partite giochi e più esperienza hai per capire i momenti. Anche nel primo tempo c'è stato un momento in cui abbiamo gestito male. Poi abbiamo preso gol nel momento in cui stavamo gestendo meglio la palla, paradossalmente".

Un primo bilancio si può fare?

"Siamo in una buona fase di classifica, mancano ancora tanti punti per entrare nei primi quattro. Stasera dispiace per come si era messa la partita: loro non avevamo mai tirato e non dovevamo concedere quell'1-2. Quando sei sopra non devi far cambiare l'inerzia della gara, altrimenti gli avversari prendono vantaggio da questo".