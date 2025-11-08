Parma, Bernabé: "Forse il mio gol più bello, sicuramente è stato quello più importante"
Adrian Bernabè, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 2-2 col Milan nella quale ha segnato il primo gol dei ducali: "Può essere che sia stato il più bello, sicuramente il più importante. Il merito è di Britschgi che è andato a recuperare quella palla, la squadra si impegna sempre anche se non arriva il bel gioco. Abbiamo rischiato di vincerla, questa è la forza del gruppo e, al di là delle individualità che abbiamo in squadra, dobbiamo continuare su questa strada".
