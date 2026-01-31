Venezia, Stroppa: "Stankovic? Incidente ci sta. Testa al Frosinone ora"

Conferenza stampa col sorriso per Giovanni Stroppa, reduce dalla bella vittoria del suo Venezia al Penzo contro un Mantova assai ostico.

Che giudizio dà alla gara?

"Sicuramente è stata la nostra solita prestazione, ma talvolta siamo stati disordinati. Loro hanno approfittato dei nostri errori. L'incidente ci sta, Stankovic alla fine ci ha salvato".

Testa alla sfida col Frosinone?

"Loro ci sono sempre stati davanti, prossima settimana vedremo se riusciremo a proseguire nella nostra striscia come avevano fatto loro fino ad ora. Sarà comunque una bella sfida".