Venezia, Stroppa Panchina d'Oro di Serie B. "Orgoglioso di questo riconoscimento"

Oggi, lunedì 2 febbraio 2026, nell’auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolta la 34ª edizione della Panchina d’Oro, il prestigioso appuntamento annuale promosso dal Settore Tecnico della FIGC che celebra l’eccellenza degli allenatori del calcio italiano.

Protagonista della giornata Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia FC, premiato per la prima volta con la Panchina d’Oro di Serie B. Un riconoscimento di grande valore, frutto dello straordinario lavoro svolto alla guida della Cremonese nella stagione 2024/2025, culminato con la promozione in Serie A.

Per mister Stroppa si tratta della terza promozione nella massima serie, dopo quelle conquistate con Crotone (2019/2020) e Monza (2021/2022), a conferma di un percorso professionale costruito su competenza, identità e risultati. Nel suo palmarès figura anche la Panchina d’Oro di Serie C, conquistata dopo aver guidato il Foggia alla vittoria del Girone C di Lega Pro nella stagione 2016/2017.

Un riconoscimento prestigioso che valorizza il percorso di mister Stroppa e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Venezia FC.

Giovanni Stroppa, Allenatore Venezia FC

“La vittoria della Panchina d’Oro è stata una piacevole sorpresa ed una grandissima soddisfazione – ha commentato Stroppa dall'auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano –. Ricevere questo riconoscimento dai colleghi allenatori è motivo di grandissimo orgoglio, perché rappresenta una stima che arriva da chi vive quotidianamente il nostro stesso percorso. Desidero ringraziare tutti i colleghi e gli allenatori che hanno condiviso con me il cammino dello scorso campionato. Un ringraziamento speciale va al Presidente della Cremonese Arvedi per aver costruito una squadra di grande valore, a Simone Giacchetta, a Paolo Armenia, al mio staff e a tutti i calciatori, che mi hanno permesso di salire su questo palco e ricevere un premio così prestigioso.”