Venezia, Stroppa: "Siamo in corsa per vincere, ma manca ancora un girone intero"

Al termine della gara contro la Reggiana, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha incontrato i cronisti in conferenza stampa per commentare la vittoria ottenuta al "Città del Tricolore":

"Arrivare a Reggio e imporsi così non era scontato - riporta Trivenetogoal.it -. Abbiamo fatto una buona partita, che si poteva chiudere anche prima. È stata un’ottima prestazione. La fase offensiva? Siamo stati ordinati, dove però davanti potevamo fare qualcosa in più."

Durante la gara il VAR è intervenuto più volte, assegnando due rigori al Venezia, uno trasformato da Yeboah e uno parato da Motta.

"Ci sono situazioni che dal campo non si riescono a vedere, ed il VAR è intervenuto."

Sulla tensione emersa in alcuni momenti della gara:

"A fine primo tempo negli spogliatoi ho contato fino a dodici..."

Sulle ambizioni della squadra lagunare, che chiude il girone di andata al secondo posto in classifica:

"Siamo in corsa per vincere il campionato direttamente, abbiamo superato un avversario importante, ma manca ancora un girone intero."

Ha ricevuto i complimenti arrivati dall’ambiente granata:

"Mi fa piacere ricevere i complimenti dalla squadra avversaria."

Sulle dinamiche del gruppo, che appare molto unito:

"Con i miei giocatori a volte comunico anche in inglese, ma i miei ragazzi mi capiscono tutti: le cose sono molto più semplici di quanto si possa pensare. Ho ragazzi speciali, bravi tecnicamente e soprattutto come persone".