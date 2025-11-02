Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"

Un deluso Giovanni Stroppa ha commentato la sconfitta del suo Venezia al “Ceravolo” contro il Catanzaro, una gara in cui i lagunari hanno prodotto molto ma raccolto nulla.

«Sono arrabbiato con la squadra – ha ammesso il tecnico nel post partita –. Uscire con una sconfitta dopo una prestazione del genere è difficile da accettare. Mi assumo anche le mie responsabilità, perché significa che non sono riuscito a trasmettere nel modo giusto alcuni concetti ai ragazzi».

Sul piano tattico, Stroppa ha evidenziato come il Venezia abbia tenuto il controllo per lunghi tratti: «Qualunque fosse la strategia del Catanzaro, per noi la partita non è mai stata davvero in pericolo, se non nei due episodi dei gol. Abbiamo costruito tanto, ma – come troppo spesso ci capita – non siamo riusciti a finalizzare. L’avevo detto nei giorni scorsi: ci manca il gol, e oggi purtroppo lo si è visto di nuovo. Non si può tornare a casa senza punti».

Il tecnico ha poi spiegato la decisione di cambiare Pietrelli durante la gara: «Non mi è piaciuto come è entrato, e in quel momento volevo anche passare alla difesa a quattro. Ho notato che stava soffrendo in copertura, quindi ho preferito intervenire».