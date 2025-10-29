Venezia, Stroppa: “Vittoria meritata, siamo stati bravi”

Torna alla vittoria il Venezia di Giovanni Stroppa. Kike Perez, Yeboah e Doumbia firmano il netto 3-0 ai danni di un Sudtirol nel pallone. Al termine della sfida è intervenuto proprio il tecnico dei lagunari per commentare il successo dei suoi.

“La voglia di vincere i duelli ci ha portato alla vittoria. Dopo il vantaggio è andata ancora meglio. Siamo stati bravi. Abbiamo giocato nella metà campo avversaria, cercando spesso di allargare il gioco sugli esterni. I due gol realizzati sono stati di grande fattura e siamo ripartiti con efficacia quando c’è stata l’occasione. Le premesse erano importanti. Pietrelli? Ha gamba e fisicità importanti. Forse ha cercato un po’ troppo il dribbling. È un giocatore che ha qualità.”