Serie B, Venezia in fuga: il Palermo aggancia il Monza, spettacolo e sorprese nella 23ª giornata
La 23ª giornata di Serie B ha regalato diverse emozioni. Colpo pesante del Venezia, che passa 2-1 a Frosinone nello scontro diretto e vola a quota 50 punti, allungando proprio sui ciociari. Decisiva la rete di Doumbia dopo l’autogol di Cittadini che aveva rimesso tutto in equilibrio. Ne approfitta anche il Palermo, che supera 3-2 l’Empoli al termine di una gara rocambolesca: doppietta di Pohjanpalo (di cui un rigore nel finale) e rosanero agganciati al Monza a 44 punti, in attesa del match dei brianzoli contro l’Avellino.
Vittorie convincenti per Cesena e Catanzaro: i romagnoli battono 2-0 il Pescara con Berti e Francesconi, mentre i calabresi regolano la Reggiana grazie a Liberali e D’Alessandro, salendo in zona playoff. Spettacolo puro a Castellammare, dove Juve Stabia e Padova chiudono sul 3-3 dopo continui ribaltamenti di fronte.
Successo pesantissimo per il Mantova, che piega il Bari 2-1 con il gol di Mancuso al 94’, mentre la Sampdoria espugna Modena 2-1 nel finale con Begic. Pari senza reti tra Carrarese e Südtirol, 1-1 tra Spezia e Virtus Entella.
In coda resta complicata la situazione del Pescara, mentre la lotta salvezza si fa sempre più corta e nervosa.
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Spezia-Virtus Entella 1-1
18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 50
Frosinone 46
Monza 44*
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Empoli 28
Avellino 28*
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 22
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 21
Pescara 15
* una partita in meno
