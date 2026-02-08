Serie B, Venezia in fuga: il Palermo aggancia il Monza, spettacolo e sorprese nella 23ª giornata

La 23ª giornata di Serie B ha regalato diverse emozioni. Colpo pesante del Venezia, che passa 2-1 a Frosinone nello scontro diretto e vola a quota 50 punti, allungando proprio sui ciociari. Decisiva la rete di Doumbia dopo l’autogol di Cittadini che aveva rimesso tutto in equilibrio. Ne approfitta anche il Palermo, che supera 3-2 l’Empoli al termine di una gara rocambolesca: doppietta di Pohjanpalo (di cui un rigore nel finale) e rosanero agganciati al Monza a 44 punti, in attesa del match dei brianzoli contro l’Avellino.

Vittorie convincenti per Cesena e Catanzaro: i romagnoli battono 2-0 il Pescara con Berti e Francesconi, mentre i calabresi regolano la Reggiana grazie a Liberali e D’Alessandro, salendo in zona playoff. Spettacolo puro a Castellammare, dove Juve Stabia e Padova chiudono sul 3-3 dopo continui ribaltamenti di fronte.

Successo pesantissimo per il Mantova, che piega il Bari 2-1 con il gol di Mancuso al 94’, mentre la Sampdoria espugna Modena 2-1 nel finale con Begic. Pari senza reti tra Carrarese e Südtirol, 1-1 tra Spezia e Virtus Entella.

In coda resta complicata la situazione del Pescara, mentre la lotta salvezza si fa sempre più corta e nervosa.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Palermo-Empoli 3-2

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Spezia-Virtus Entella 1-1

18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino

CLASSIFICA

Venezia 50

Frosinone 46

Monza 44*

Palermo 44

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Sudtirol 29

Empoli 28

Avellino 28*

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Reggiana 22

Virtus Entella 21

Bari 20

Spezia 21

Pescara 15

* una partita in meno