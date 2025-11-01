Juric su Scamacca: "È passato un anno e mezzo, non è facile tornare come prima"

Mister Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di Udine, si è soffermato anche su alcuni singoli della sua Atalanta, a partire dal rientrante Gianluca Scamacca. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante reduce da un lungo infortunio: "Oggi non ho visto nessuno bene, Gianluca non ha un processo facile per inserirsi, deve avere pazienza e mettercela tutta per tornare quello che è stato. È passato un anno e mezzo, non è facile tornare come prima, ci sta".

Il tecnico croato ha poi commentato così la prestazione negativa della Dea: "Per la prima volta la prestazione è stata negativa, in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono qua ho avuto brutte sensazioni. Non abbiamo avuto un buon gioco e la giusta intensità nei contrasti, dobbiamo lavorare alla prossima gara sperando non accada più. Conosciamo le caratteristiche dell'Udinese e abbiamo fatto 5 cambi nell'ottica di mantenere la giusta freschezza, ma oggi non è stata la solita Atalanta".

Infine, una battuta sul turnover: "Con 7 gare in 21 giorni devi inevitabilmente usare tutti, potevamo forse fare più rotazioni con la Cremonese. Dispiace perché Sulemana e Samardzic stavano facendo bene, poi De Keleaere e Lookman quando sono subentrati non sono riusciti a dare l'impatto che hanno avuto di solito".

Rileggi qui tutte le parole di Juric in conferenza