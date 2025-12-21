Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"

Semih Kilicsoy, autore oggi del suo primo gol in Serie A, ha preso la parola in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 col Pisa. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoCagliari.net: "Il calcio qui è molto diverso. Cerco di mettermi sempre a disposizione, anche in allenamento. Credo di essere migliorato".

Sulla sua titolarità e l'aiuto dei compagni: "Ero molto emozionato. Mentalmente ero preparato per questo. Credo di aver fatto bene. Mi trovo benissimo coi miei compagni. Siamo come una famiglia, e pure la città mi tratta come uno di loro".

Sulle differenze del calcio italiano: "La Serie A è nota per essere un campionato forte. Il livello tattico è più sviluppato rispetto alla Turchia. Gli spazi sono inferiori, ma credo di essere migliorato anche sotto questo aspetto".

Sulla lingua italiana: "Sto imparando. Ci sono parole che imparo prima, ma in squadra sto parlando prevalentemente in inglese".

Sulla sua esultanza: "Ho già rivisto il gol diverse volte. È bello vedere la palla che finisce dentro, è difficile da spiegare. Voglio ringraziare tutti i tifosi per essermi vicini. Sono felice".