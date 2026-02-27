TMW 3 italiane su 4 fuori in Champions, Birindelli: "Perché nessuno prende esempio dall'Atalanta?"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore della Juventus ed oggi tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli, ha parlato anche del percorso delle italiane in Champions League. Come rappresentante della Serie A è rimasta la sola Atalanta, che agli ottavi di finale se la vedrà con la corazzata Bayern Monaco.

3 squadre su 4 italiane fuori dalla Champions.

"Le squadre italiane secondo me sono forti, l'Atalanta lo ha dimostrato. Non cito l'Atalanta a caso. Abbiamo degli esempi di chi lavora bene, che però rimangono isolati. A me piacerebbe che tante squadre prendessero esempio dai bergamaschi. A chi fa bene vanno fatti i complimenti, ma poi si deve capire come fa ad arrivare a questi livelli. Non bisogna sempre cercare un perché in altre cose: l'Atalanta lavora con programmazione, nel tempo e con il settore giovanile, si autofinanzia. Bisogna andare a lezione da loro".

La corsa Scudetto e per un posto in Champions come finirà?

"Per la Champions ci sarà bagarre fino all'ultima giornata, le squadre sono quelle che vediamo ora in corsa. Lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter".