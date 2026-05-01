A Novara si riflette (sulla panchina), all'AlbinoLeffe si agisce: Gusu rinnova fino al 2027

In Serie A e Serie B deve ancora terminare la regular season, così come in Serie D (ultima giornata prevista per domenica), ma la Serie C guarda invece già al post season, perché domenica prenderanno il via i playoff di categoria, con il primo turno della fase a girone degli spareggi promozione. Da cui emergerà la formazione che raggiungerà le tre promosse dirette - le vincitrici dei tre gironi, Vicenza, Arezzo e Benevento - in Serie B.

Ci sono però formazioni che non disputeranno il post season, e che possono quindi già guardare alla stagione ventura, con i primi movimenti di mercato, che riguardano per la maggiore i rinnovi. Tra queste, l'AlbinoLeffe, che ha per poco mancato l'approdo ai playoff. I seriani, però, non si sono pianti addosso, e hanno iniziato già a programmare la stagione ventura, con la riconferma del difensore Mihai Vasilica Gusu, che ha prolungato fino al 30 giugno 2027; sarà quella la decima stagione in forza ai lombardi per il giocatore.

Fronte Novara, altra squadra che non ha post season da affrontare, saranno giorni decisivi - i prossimi - per il futuro di Andrea Dossena sulla panchina piemontese. "Si tratta di capire se si vuole continuare a lavorare con Dossena o meno, ed eventualmente nel secondo caso su che pista andare. La stagione è stata deludente. Restiamo convinti di avere allestito una squadra che vale più del piazzamento raggiunto, ma la classifica parla chiaro e noi dobbiamo capire gli errori commessi. La scelta estiva dell’allenatore è stata sbagliata, come anche qualche mossa di mercato", le parole del Ds Federico Boveri.