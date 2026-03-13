Il Watford pesca ancora in Africa: nel mirino il capocannoniere del campionato senegalese

Il suo nome inizia a circolare con insistenza sul mercato internazionale. Mouhamed Diop, attaccante di appena 17 anni dell’AJEL de Rufisque, sta attirando l’attenzione di diversi osservatori grazie a una prima parte di stagione straordinaria nel campionato senegalese. Tra i club più interessati c’è il Watford, che avrebbe già mosso passi concreti per assicurarsi il giovane talento.

Secondo diverse fonti, un dirigente degli Hornets si sarebbe recato questa settimana in Senegal proprio per seguire da vicino il giocatore e avviare i primi contatti. Un segnale chiaro dell’interesse reale del club inglese, che vede in Diop uno dei prospetti più promettenti del calcio locale. Il giovane attaccante si è messo in evidenza ed è attualmente il capocannoniere del massimo torneo nazionale; queste prestazioni gli sono valse anche il premio di miglior giocatore della girone d'andata.

L’interesse del Watford rientra in una strategia ben precisa: il club inglese negli ultimi anni ha intensificato lo scouting in Africa occidentale, un’area sempre più ricca di giovani prospetti. Un esempio recente è l’arrivo del maliano Mamadou Doumbia, operazione che ha rafforzato la convinzione del club di poter scoprire nuovi talenti in quella regione.