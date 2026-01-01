Un mese di fuoco per l'Atalanta: 3 scontri diretti e la Champions, la Dea non può sbagliare

Sarà un mese di fuoco quello che inizia oggi per l'Atalanta, che dovrà giocare 8 partite e avrà diversi scontri diretti. La Dea di Raffaele Palladino, in pieno mercato, affronterà la Roma all'Olimpico e il Bologna a Bergamo in campionato, mentre in Champions se la vedrà contro Athletic e Union SG, rispettivamente in casa e in trasferta: con 6 punti sarà certa di un posto agli ottavi di finale della competizione.

Da segnalare pure le sfide contro Torino, Pisa, Parma e soprattutto Como: la gara al Sinigaglia è cerchiata in rosso perché riguarda due squadre che hanno più in comune di quanto si possa pensare. Il club degli Hartono infatti mira a compiere lo stesso percorso fatto dall'Atalanta, primeggiando un domani in Europa ed essendo una realtà in Italia.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 20.45 - Atalanta vs Roma (18^ giornata di Serie A)

7 gennaio ore 18.30 - Bologna vs Atalanta (19^ giornata di Serie A)

10 gennaio ore 20.45 - Atalanta vs Torino (20^ giornata di Serie A)

16 gennaio ore 20.45 - Pisa vs Atalanta (21^ giornata di Serie A)

21 gennaio ore 21 - Atalanta vs Athletic (7^ giornata di Champions League)

25 gennaio ore 15 - Atalanta vs Parma (22^ giornata di Serie A)

28 gennaio ore 21 - Union SG vs Atalanta (8^ giornata di Champions League)

Data e ora da definire - Como vs Atalanta (23^ giornata di Serie A)