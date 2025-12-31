Crotone, in vista del Benevento si rivede Berra: ma sarà valutato nei prossimi giorni

Smaltita la sosta natalizia, la Serie C riprende il suo corso, perché da sabato 3 gennaio si tornerà in campo (CLICCA QUI per il programma fino alla 31ª giornata): e la sfida che attende il Crotone in questa prima gara del girone di ritorno è piuttosto impegnativa: gli squali, infatti, affronteranno il Benevento, secondo in classifica ma a pari punti con la capolista Catania (che ha dalla sua lo scontro diretto), nella gara che si giocherà lunedì sera alle ore 20:30 allo stadio 'Ciro Vigorito'.

Al netto di ciò, come si legge sul portale ilrossoblu.it, nella mattinata di oggi gli uomini guidati da mister Emilio Longo hanno svolto l'ultimo allenamento dell'anno solare, con l'intento di riscattare il pareggio di Latina e la sconfitta dell’andata contro i sanniti; domani un giorno di pausa, poi il ritrovo in data 2 gennaio. Per i rossoblù, comunque, c'è anche una bella notizia, perché Filippo Berra ha ripreso a lavorare con i compagni: le sue condizioni, però, verranno valutate anche nei prossimi giorni, per capire l'effettiva disponibilità dell'esterno in vista della trasferta.

Ricordiamo infine che il 2 gennaio prenderà il via anche il calciomercato invernale, con la sessione di riparazione che si concluderà poi un mese dopo, alle ore 20:00 di lunedì 3 febbraio.