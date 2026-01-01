Genoa, -1 all'inizio del mercato: Lopez è pronto, cosa serve alla squadra di De Rossi

Meno uno all'inizio del mercato. Il nuovo anno è iniziato da sette ore e il Genoa si prepara ad entrare sul mercato. Non sarà un "entrata a gamba tesa" ma certamente il Chief of Football Diego Lopez cercherà di rinforzare l'organico a a disposizione di mister Daniele De Rossi, a +2 dalla zona pericolante dopo il pesante ko dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini il 29 dicembre scorso.

Cosa serve al Genoa

Si parla molto di un estremo difensore e il nome di Mattia Perin viene accostato molto al Genoa. Servirà poi molto probabilmente un rinforzo in ogni reparto. A partire da un regista che possa dettare la manovra ma anche un difensore che possa dare garanzie nel momento di copertura. Probabile che ci sia anche l'arrivo di un attaccante che possa garantire un buon bottino di reti.

Sfoltire la rosa

Il mercato non sarà attivo soltanto in entrata. Il Grifone inizialmente dovrà anche sfoltire una rosa che, a detta del suo allenatore in sede di presentazione, è troppo ampia. Molti giocatori potrebbero andare in prestito per avere più minutaggio e magari tornare alla base con più esperienza, per esempio i giovani. Altri invece potrebbero partire perché impiegati poco e non facenti parte del progetto.