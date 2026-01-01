Serie B, da Sounas a Insigne: ecco top e flop dell’Avellino
La prima parte della stagione del ritorno in Serie B dell’Avellino è stata sicuramente positiva. Al netto delle ultime uscite del 2025, la formazione di Raffaele Biancolino si è dimostrata un osso duro per qualsiasi altra compagine del torne cadetto. Tanto che oggi i Lupi si trovano a quattro punti dalla zona playoff. Puntando, in particolare, sul collettivo più che sul rendimento delle individualità. Di seguito il meglio e il peggio della rosa campana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:
TOP 5
Da punto di riferimento nella stagione del trionfo in Serie C a miglior giocatore secondo le pagelle di TMW: Dimitrios Sounas si è dimostrato un leader nella continuità. Alle sue spalle, nelle classifiche di rendimento biancoverdi, troviamo invece due giovani come Missori, arrivato in prestito dal Sassuolo, e Crespi, prelevato la scorsa estate dalla Lazio.
1. Sounas (Avellino) 6.00 (13)
2. Missori (Avellino) 5.97 (15)
3. Crespi (Avellino) 5.95 (11)
4. Simic (Avellino) 5.94 (17)
5. Biasci (Avellino) 5.94 (16)
FLOP 5
Arrivato come colpo del mercato estivo Roberto Insigne per ora non è riuscito a rendersi decisivo per la compagine di Biancolino. Stesso discorso vale anche per un altro volto nuovo come Gennaro Tutino e uno dei protagonisti dello scorso anno come il difensore Patrick Enrici
1. Insigne (Avellino) 5.59 (11)
2. Enrici (Avellino) 5.63 (12)
3. Tutino (Avellino) 5.65 (10)
4. Kumi (Avellino) 5.67 (12)
5. Fontanarosa (Avellino) 5.77 (13)