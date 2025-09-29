Ufficiale Arezzo, blindato il centrocampista Chierico: c'è la firma fino al 2028 sul rinnovo

L’ottimo avvio di stagione del centrocampista centrale Chierico, già tre gol in otto presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, è stato premiato dalla società amaranto con il rinnovo di contratto. Il calciatore, arrivato nella scorsa stagione dopo l’esperienza a Gubbio, si è fin da subito ritagliato uno spazio importante nella formazione toscana con cui ha raccolto 29 presenze mettendo a segno cinque gol nonostante un infortunio nella passata stagione – lesione del bicipite femorale – che gli fece saltare circa quattro mesi.

Questa la nota del club relativa al suo rinnovo di contratto:

"La S.S. Arezzo comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto del centrocampista Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. Classe 2001, Chierico è arrivato in amaranto nell’estate 2023, dimostrando fin da subito grande professionalità, spirito di sacrificio e qualità tecniche che lo hanno reso un punto di riferimento per il centrocampo aretino. Il rinnovo rappresenta un segnale importante di continuità e progettualità, in linea con la visione tecnica e sportiva del club.

Luca Chierico continuerà a vestire la maglia amaranto con l’ambizione e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto".