Genoa, cresce l'intesa fra Vitinha e Colombo: e per il Verona De Rossi recupera Onana

Contro la Fiorentina a segno Lorenzo Colombo. Contro il Cagliari Vitinha, su assist di Colombo. E' la nuova coppia d'attacco collaudata del Genoa. Inizialmente alternative, specialmente all'arrivo dell'ex punta del Milan, poi schierati insieme ma con il portoghese esterno nei tre trequartisti alle spalle del centravanti. Adesso invece compongono l'attacco nel 3-5-2 di mister De Rossi. Due attaccanti complementari che si sono trovati a dividere il reparto offensiva dalla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo con in panchina Murgita e Criscito e già in quell'occasione si sono già notati i primi scambi e le prime occasioni da gol.

Cresce l'intesa

Piano piano l'intesa è cresciuta con il numero 29 rossoblù che, nella sfida dalla Unipol Domus, ha trovato nello spazio il 9 ex OM abile a girarsi su Zappa e a trafiggere Caprile. "Con Colombo mi trovo bene - aveva detto in conferenza Vitinha - abbiamo qualità e sono contento di giocare con lui. So che in alcune partite io avrò più minuti di lui, altre lui più di me, ci alterneremo, così come con gli altri attaccanti".

Rientra Onana

Con ogni probabilità toccherà a loro due anche nella sfida di sabato prossimo contro il Verona a Marassi. Match per il quale De Rossi recupera Jean Onana. Il centrocampista camerunese, ai box per un infortunio muscolare, ieri si è allenato con il gruppo mostrando grande voglia di incidere in un reparto che conta diversi elementi affidabili.