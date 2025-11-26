Napoli, Rrahmani: “Non è stato facile giocare sette partite dopo il rientro dall’infortunio”

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta ieri sera al Maradona dal Napoli sul Qarabag, è intervenuto in zona mista il centrale azzurro Amir Rrahmani. Queste le sue parole, iniziando dal cambio modulo: “Forse abbiamo più possibilità, però dipende sempre da noi come muoviamo la palla, l’atteggiamento e la personalità. Più cerchiamo la palla e più e facile uscire con la palla”.

Il gruppo è coeso, ma cosa manca ancora?

“Devi sempre continuare a dare il massimo, come abbiamo fatto oggi, in tutte le partite. Non sempre le partite vanno nella direzione che vogliamo, però dobbiamo sempre dare il massimo e credere in ciò che facciamo. Serve avere l’atteggiamento giusto sempre”.

Com’è stato il suo rientro?

“È stata un po’ dura perché sono tante partite ravvicinate: dopo l’infortunio questa è la settima partita che giocato in tre settimane, è tanto. Però stiamo provando a gestire un po’ perché in alcune partite il mister mi ha risparmiato, mi ha tolto prima. Quindi, è stato molto difficile dico la verità, perché ero fuori da tipo due mesi e quando sono rientrato erano tutte partite vicine ogni tre giorni e poi anche in nazionale”.

È più facile qualificarsi in Champions o andare al Mondiale con il Kosovo? “Non lo so, speriamo di fare tutte e due perché giochiamo per questo, per arrivare più in alto possibile e fare risultati migliori”.