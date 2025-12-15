Jankto torna sul coming out del 2023: "L'ho fatto per via di un post di un giornalista"

L'ex centrocampista Jakub Jankto è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e nel corso della chiacchierata ha avuto inevitabilmente modo di tornare sul coming out sulla propria omosessualità fatto dallo stesso Jankto il 13 febbraio del 2023, quando era tesserato per il Cagliari in Serie A.

Di fatto Jankto ha scritto una pagina di storia, essendo stato il primo calciatore professionista in Italia che, ancora in attività, ha fatto sapere di essere gay. Lo stesso, durante l'intervista, ha spiegato anche il perché: "Ho preso quella decisione perché un giornalista ceco scrisse sui social che un calciatore della nazionale ceca stava preparando un coming out. Ma non era assolutamente vero. Eppure c'erano milioni di visualizzazioni".

Prosegue e conclude Jankto: "I primi due mesi dopo il coming out non sono stati facili, tante interviste e domande. Poi si è tutto tranquillizzato e mi sentivo molto libero, potevo andare col mio ragazzo da ogni parte senza ricevere domande. La difficoltà vera è stata prima, era una situazione personale. Tutti cercavano chi fosse quello della Nazionale che doveva fare coming out. Nella mia testa era complicatissimo, tutti mi facevano domande, pensavo che prima o poi lo avrebbero scoperto: a me non fregava niente, ma la gente mi chiedeva e per quello alla fine ho deciso di fare quel video. Tantissima gente mi ha supportato, è stato un piacere dare supporto a chi ha problemi, anche psicologici, e non sa come andare avanti".