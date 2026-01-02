Ufficiale Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo

Mauro Coppolaro è un nuovo difensore dell'Arezzo. Il classe '97 arriva a titolo definitivo dalla Salernitana, nell'ambito dell'operazione che ha portato Matteo Arena in Campania. Di seguito la nota ufficiale del club toscano:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Coppolaro, difensore classe 1997, che ha firmato un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027. Coppolaro, centrale di grande struttura fisica e affidabilità, vanta oltre 150 presenze tra Serie B e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha indossato le maglie di Latina, Brescia, Venezia, Reggina e Carrarese prima dell’approdo alla Salernitana, con cui ha iniziato la stagione in corso. Difensore d’esperienza, abile nel gioco aereo e dotato di duttilità tattica. La società rivolge a Mauro un caloroso benvenuto in amaranto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura con il Cavallino".

La nota della Salernitana

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento del difensore classe 1997 Mauro Coppolaro. Il calciatore si trasferisce in Toscana a titolo definitivo.

Il club ringrazia Coppolaro per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".