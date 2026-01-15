Ufficiale Arzignano Valchiampo, Manuel Antoniazzi saluta dopo nove anni: va alla Luparense

La società FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente il calciatore Manuel Antoniazzi passato a titolo definitivo alla Luparense FC.

Centrocampista classe Duemila, ha indossato la maglia Gialloceleste dall’età di 16 anni. Dopo l’esperienza nella Juniores, ha debuttato in Prima Squadra in Serie D con Mister Vincenzo Italiano nella stagione 17/18. L’annata seguente ha vinto il campionato allenato da Mister Daniele Di Donato, conquistando i Professionisti.

Dopo una breve parentesi alla Recanatese, è rientrato in via dello Sport. Con la sua maglia numero 20, sotto la guida di Mister Giuseppe Bianchini, ha collezionato prima un secondo posto e i Playoff nella stagione 20/21 e poi la vittoria del campionato 21/22 con il ritorno in Serie C.

Tra i protagonisti della storia recente del Grifo, con tre salvezze in Serie C e due Playoff raggiunti, nella stagione 22/23 ha festeggiato le 100 presenze con la maglia del club e il titolo di “Giocatore rivelazione”. In totale sono 167 presenze, 15 reti e 7 assist.