Ascoli, Passeri Jr: "Diamo tutto per la città. Il terzo posto? Sopra le aspettative"

Ospite delle colonne del Corriere Adriatico, Andrea Passeri, figlio del presidente dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell'inaugurazione del nuovo store nel centro di Ascoli Piceno:

"Abbiamo creduto in questa iniziativa, così come abbiamo creduto nel nostro percorso. La risposta è stata importante dall'estate scorsa, da quando abbiamo iniziato questo cammino insieme. Abbiamo voluto regalare ai nostri tifosi un posto come questo in una via centralissima, spero sia stata cosa gradita: ci aspettiamo una bella risposta non solo per la parte commerciale, ma perché vogliamo fortemente che l'Ascoli calcio e la città vadano avanti insieme e che la gente si riconosca in qualcosa di bianconero. Tutte le volte ci troviamo a ringraziare i tifosi perché la loro risposta è sempre positiva, crediamo nel loro supporto e speriamo che le nostre scelte meritino tale risposta.

Come società e come squadra, tutto quello che facciamo è per la città. Abbiamo preso un allenatore con determinate idee di gioco, non pensavamo che i risultati arrivassero fin da subito e invece sono arrivati. Un terzo posto è al di sopra delle nostre aspettative perché abbiamo appena iniziato a porre le basi. Campionato falsato dopo l'esclusione del Rimini? Forse, è un peccato e speriamo che ciò non cambi il corso di questa stagione: ad oggi ci ritroviamo con una partita giocata e senza tre punti in classifica".