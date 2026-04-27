Ranocchia su Milan-Juve: "Per Allegri bene così, ha giocato per il suo obiettivo e l'ha raggiunto"

L'ex capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, è intervenuto durante la trasmissione Pressing su Mediaset per commentare il deludente 0-0 di ieri sera tra Milan e Juventus. Queste le sue dichiarazioni sul match di San Siro: "Al Milan andava bene così, ha fatto la partita per il suo obiettivo e l'ha raggiunto. Poi c'è da dire che in Italia nelle ultime giornate si pensa più all'obiettivo della squadra e non allo spettacolo".

Sulla gara valida per il 34° turno di Serie A ha detto la sua anche l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi. "C'era una volta Milan-Juve? Sono d'accordo. È un punto che comunque va bene a tutte e due, ma la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, sono state proprio di livello basso. Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, che allena una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il suo Diavolo. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell'area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa", le sue dichiarazioni.

Infine, il commento dell'ex attaccante Giampaolo Pazzini: "Non mi aspettavo una partita così brutta. Però penso che le colpe sono da dividere a metà, perché è vero che il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus ha giocato piano, lenta, con questi scorrimenti infiniti, qualche guizzo di Conceiçao. La cosa che resta è che è stata una partita veramente brutta".