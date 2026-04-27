TMW Marcus Thuram entra nella storia dell'Inter: dal giorno del suo arrivo è già a quota 50 gol

Dopo le difficoltà della parte centrale della stagione, Marcus Thuram è tornato a trascinare l'Inter a suo di gol. E lo ha fatto nel momento più delicato, ovvero quando il capitano Lautaro Martinez ha dovuto lasciare il campo per infortunio. E con la rete segnata ieri contro il Torino, il francese ha tagliato un importante traguardo nella storia nerazzurra.

Thuram sta andando in gol da 4 partite consecutive in campionato, con la doppietta contro il Como ad intervallare le reti con Roma, Cagliari e Torino. E proprio la sfida coi granata, ha permesso a Thuram di toccare quota 50 gol con la maglia dell'Inter. Il tutto quando deve ancora terminare la terza stagione, a testimonianza della bontà della scelta della società che nell'estate del 2023 lo prese a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach.

Tre anni in cui Thuram si è imposto come partner ideale proprio per Lautaro Martinez, riuscendo al tempo stesso ad assistere il Toro e a segnare in proprio. Cinquanta gol a cui aggiungere anche 30 assist per i compagni, arrivati soprattutto in campionato: con quello in corso sono 39 le esultanza di Thuram in Serie A. A queste se ne aggiungono 7 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana.