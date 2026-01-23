Ufficiale
Audace Cerignola, arriva in prestito dal Sassuolo il portiere Alessandro Russo
La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Alessandro Russo.
Classe 2001, Russo è cresciuto nel settore giovanile del Genoa per poi passare alla Primavera del Sassuolo. Significativa esperienza tra i professionisti. Nel corso della sua carriera ha maturato presenze nei campionati di Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Virtus Entella, Alessandria, Sint-Truiden (Belgio) e Trento, oltre ad aver esordito in Serie A con il Sassuolo.
Russo ha inoltre fatto parte delle Nazionali giovanili italiane fino all’Under 21
Il calciatore è subito a disposizione di mister Maiuri.
