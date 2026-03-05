L'ex Baiocco consiglia la Juve: "Punta ancora su Koopmeiners, il suo valore non si discute"

L’ex centrocampista bianconero Davide Baiocco è intervenuto a "L’Ora della Vecchia Signora" su Radio Bianconera, commentando anche la corsa Champions della truppa di Spalletti e non solo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Il fatto che ci siano più squadre a giocarsi il posto in Champions secondo me favorisce la Juve, perché ci sono tanti scontri diretti che possono cambiare anche sensibilmente la classifica. Quando invece devi confrontarti con una sola squadra, le possibilità di sorprese si riducono".

Poi, una battuta sul centrocampista della Juve Teun Koopmeiners, parzialmente rigenerato dalla cura Spalletti: "Secondo me pian piano Koopmeiners si sta ritrovando, nelle ultime uscite l’ho visto molto meglio. Cambiare squadra non è mai semplice: magari gli sono stati assegnati compiti diversi rispetto a quelli a cui era abituato e, in più, è arrivato alla Juventus, dove non puoi permetterti di sbagliare. Per quanto mi riguarda il valore del giocatore non si discute, quindi credo che la Juve debba continuare a puntare su di lui. Anche perché penso che il lavoro di Luciano Spalletti gli stia facendo bene".