Bandecchi sulla Ternana: "Non ho belle speranze. Serve investimento importante"
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Torna a fare il punto sulla situazione della Ternana il sindaco della città di Terni, Stefano Bandecchi, Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Radio Tele Galileo:
“La Ternana è l’argomento peggiore in assoluto. È uscita dai playoff e adesso non lo so. Aspettiamo il 13. I curatori stanno lavorando, io questo so. Come voi aspetto di vedere se qualcuno ha deciso di investire.
A quanto ammonta l'investimento richiesto? Parliamo di circa 200 mila euro più 8 milioni e oltre. Una cifra importante. Purtroppo non ho delle belle speranze".
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