Il Barletta torna in Serie C, Romano: "Fortunato a incontrare Paci. Spero che l'avventura continui"

"Paci ci ha dato una grandissima mano e sono stato fortunato ad incontrarlo. Speriamo che l'avventura continui anche l'anno prossimo in Serie C". Il presidente del Barletta Marco Arturo Romano ha parlato così a TeleSveva dopo la promozione in Serie C della squadra pugliese arrivata al termine della vittoria contro l'Heraclea soffermandosi sul tecnico Massimo Paci e sul suo futuro.

"Abbiamo coronato due anni di lavoro e di sacrifici. La svolta? Quando abbiamo vinto a Pagani e agganciato la vetta, lì abbiamo preso l'osso e non l'abbiamo più mollato. - ha proseguito ancora il numero uno come riporta Tuttoc.com - Paci ancora a Barletta? vediamo, intanto godiamoci i festeggiamenti".

Il Barletta è tornato fra i professionisti dopo undici anni d'assenza al termine di un cammino che non è stato in discesa. Il club biancorosso infatti ha dovuto vedersela per tutta la stagione con Fasano, Martina e Paganese in un'estenuante corsa a quattro per il primo posto. Eppure, nei momenti decisivi, i biancorossi hanno mostrato la solidità e la lucidità che distinguono le squadre destinate a vincere: soffrendo quando necessario, imponendosi quando contava di più.

Il Barletta, dunque, si aggiunge alle altre compagini che hanno già staccato il pass per disputare il campionato di Lega Pro nella stagione 2026/2027. Si tratta di Scafatese, Grosseto, Treviso e Folgore Caratese con quest'ultima formazione che ha conquistato la promozione anch'essa nella giornata di oggi.