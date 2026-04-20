Barletta in Serie C, il sindaco Cannito: "Spero di affrontare anche il Bari il prossimo anno"

Nella giornata di ieri il Barletta ha conquistato la promozione in Serie C, attesa da undici anni, vincendo il Girone H di Serie D. Una festa che ha coinvolto tutta la città compreso il sindaco Cosimo Damiano Cannito che ai microfoni delle emittenti locali si è lasciato andare però a una gaffe augurandosi di incontrare nella prossima stagione anche quel Bari che è in piena lotta per non retrocedere.

"Questa è la vittoria di tutta la città. L'anno prossimo verranno a Barletta squadre come Catania, Foggia, Salernitana e spero anche il Bari. Non me ne voglia il sindaco Leccese, ma è una aspirazione. - sono le parole di Canitto come riporta Tuttoc.com - Da barlettano, mi auguro che il Bari scenda dal paradiso in cui è stato proiettato e venga nella nostra realtà. Il calcio è anche accoglienza, far conoscere la città e il territorio, creare un investimento e un indotto economico. Sono davvero contento per tutti i cittadini di Barletta".

Parole che stanno facendo il giro del web e che non faranno piacere ai tifosi di entrambe le formazioni visto che da anni vige un gemellaggio sportivo fra le due realtà calcistiche pugliesi. Resta ora da capire se arriverà un dietrofront o meno da parte del primo cittadino.